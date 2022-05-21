Güncel altın fiyatları hafta sonu araştırılıyor. Hafta başında 900 lira seviyelerinde işlem gören altın fiyatları hafta sonuna kadar 950 lira seviyelerine sert bir yükseliş yaşadı. Peki, altın fiyatları, gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

21 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftanın son iş gününde altın fiyatları ekonomi gündemini takip eden vatandaşların gündeminde. 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19:15 itibarıyla gram altın 946,69 liradan, çeyrek altın ise 1.541,08 liradan alıcı buluyor. İşte anlık gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları canlı kuru...