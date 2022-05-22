Hafta sonunun gelmesiyle birlikte güncel altın fiyatları merak ediliyor. Hafta başından itibaren yükselişte olan altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Yaşanan değer artışı ile "Güncel altın fiyatları ne kadar?" sorusu yanıtını arıyor. İşte 22 Mayıs güncel altın fiyatları...

22 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftanın son gününde altın fiyatları yakından takip ediliyor. 22 Mayıs Pazar günü saat 08.30 itibarıyla gram altın 946,69 liradan, çeyrek altın ise 1.541,08 TL'den işlem görüyor. İşte anlık veriler ile gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını alış satış fiyatları...