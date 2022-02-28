Rusya Ukrayna savaşının en çok merak edilen şeylerden biri de altın fiyatları oldu. Geçtiğimiz hafta 900 liraya dayanan gram altın yeni haftaya da yükselişle başladı. Rusya Ukrayna savaşında 5. işgal günü devam ederken altın fiyatlarındaki son durum merak konusu olmaya devam ediyor.

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Ekonomi piyasalarının en büyük gündemi savaşın etkisiyle yükselmeye başlayan altın fiyatları oldu. 28 Şubat Pazartesi günü saat 14.20'de gram altın 852,72 liradan, çeyrek altın ise 1.383,11 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları