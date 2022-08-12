ALTIN FİYATLARI 12 Ağustos Cuma günü güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Haftanın ilk günü itibariyle başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde altın fiyatlarını araştırıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın haftayı yatay seyirde kapatıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ile Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

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