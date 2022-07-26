Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararına odaklandığını söyledi.

Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki farkın kapanmaya devam ederek 34 baz puana indiğini anımsatan analistler, söz konusu fiyatlamanın ABD ekonomisinin resesyona gireceği beklentisini güçlendirdiğini dile getirdi.

Analistler, piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğinin tahmin edildiğini aktararak, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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