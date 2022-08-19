ALTIN FİYATLARI 19 Ağustos Cuma yani haftanın son iş gününde aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatları bin otuz liranın altında işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 19 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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