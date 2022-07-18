ALTIN FİYATLARI 18 Temmuz Pazartesi günü yani bugün güne yukarı yönlü seyirle başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış - satış tablosu

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