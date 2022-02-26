Rusya Ukrayna savaşının ardından oetrol fiyatları ve dolar kuru gibi altın fiyatları da hızla yükselmeye başlamış ve gram altının fiyatı 900 liraya dayanmıştı. Rusya Ukrayna savaşında 3. işgal günü devam ederken altın fiyatlarındaki son durum merak konusu olmaya devam ediyor.

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Ekonomi piyasalarının en büyük gündemi savaşın etkisiyle yönünü hızla yukarı çeviren petrol, dolar ve altın fiyatları var. 26 Şubat Cumartesi günü saat 14.55'te gram altın 849,34 liradan, çeyrek altın ise 1.371,30 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları