Dünya piyasalarının merakla takip ettiği Ocak ayı FED faiz kararı belli oldu. Fed, yılın ilk faiz kararını açıkladı ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı. FED'in faiz kararı sonrasında altın fiyatlarının düşmesi bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusunu gündeme getirdi. 28 Ocak Cuma günü gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarındaki son durumun merak ediliyor.

28 OCAK CUMA ALTIN FİYATLARI

Amerikan Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. 28 Ocak Cuma günü saat 13:35 itibarıyla gram altın 787,19 liradan 1.282,86 liradan işlem gördü.