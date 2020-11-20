Altın fiyatları düşüyor! 20 Kasım 2020 altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 20 Kasım 2020 güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 457,93 liradan, çeyrek altın ise 745,64 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları 2020 bugün ne kadar? İşte Altın fiyatlarında son durum