ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Rusya-Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımlar ekonomik dalgalanmalara neden olurken 12 Mart güncel altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Kritik sınır olan 900 lirayı da aşan altın gram fiyatı dün öğle saatlerinden itibaren düşüşe geçti. İşte, 12 Mart 14:30 itibariyle altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum...