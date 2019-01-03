Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu 3 Ocak Perşembe sabahı da merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 363,00 lira, Cumhuriyet altını 1.468,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,92 yükselişle 222,50 liradan işlem gördü. İşte 3 Ocak güncel altın fiyatları