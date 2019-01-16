Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararı sonrası merak ediliyor. Saat 12.00 itibariyle ajanslardan gelen altın fiyatlarına göre; İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.499,00 lira oldu. İşte 16 Ocak güncel ve canlı altın fiyatları