Altın fiyatları 2020 yılında ilk ik kez bir ayı aşağı yönlü seyirle kapatmak üzere... ABD'de teşvik paketinin netleşmemesi, olumlu ilerleyen aşı çalışmaları altın portföylerinden çıkışı hızlandırırken ons altın fiyatı temmuz ayından beri ilk kez 1800 doların altına indi. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte yanıtı...

GRAM ALTIN FİYATI

451,41

453,26