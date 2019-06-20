Altın fiyatları 20 Haziran Perşembe günü merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 410,00 lira, Cumhuriyet altını 1.680,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü 0,12 yükselişle 252,00 liradan işlem gördü. Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Haziran güncel ve canlı altın fiyatları