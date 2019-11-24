Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, en son kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,37 yükselişle 270,20 liradan işlem gördü. İşte 24 Kasım güncel ve canlı altın fiyatları