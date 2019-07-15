Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, en son kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.738,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,16 yükselişle 260,70 liradan işlem gördü. İşte 15 Temmuz canlı ve güncel altın fiyatları