Yeni güne de yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye rekorunu 417,9 liraya taşıyan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 417,4 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 682 lira, Cumhuriyet altını da 2.772 liradan satılıyor.

Yükselişini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1.896 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.

İşte 24 Temmuz çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020..