Altın fiyatları ne kadar? Sorusu hafta sonu da merak ediliyor. yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 18 Temmuz altın fiyatları...