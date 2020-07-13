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Son dakika altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz Pazartesi Canlı 2020

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 401 liradan işlem görüyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 397,1 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatları bugün yeniden yükselişe geçti. Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici tutumlarının ve devletlerin teşvik paketlerine devam edeceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi. Çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Temmuz canlı altın fiyatları

13.07.2020 - 12:56 | Güncelleme: ALTIN

  •  Altın fiyatları ne kadar? Sorusu haftanın ilk mesai gününde merak ediliyor. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı enflasyon beklenti anketinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 13 Temmuz altın fiyatları...

  • GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    400,82 TL

    401,48 TL

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    399,17

    399,25

  • ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

    1.803,96

    1.804,99

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    638,80

    652,88

  • CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    2.554,69

    2.603,08

    YARIM ALTIN FİYATI

    1.273,35

    1.305,53

  • ZİYNET ALTINI FİYATI

    2.554,69

    2.603,08

     

    ATA ALTIN FİYATI

    2.673,00

    2.683,40

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