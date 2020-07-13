Altın fiyatları ne kadar? Sorusu haftanın ilk mesai gününde merak ediliyor. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı enflasyon beklenti anketinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 13 Temmuz altın fiyatları...