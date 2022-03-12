ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları 12 Mart 2022 Cumartesi günü en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer aldı. Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle gram altın fiyatları kritik sınır olan 900 lirayı da aşmıştı. Ancak dün öğle saatlerinde altın fiyatları düşüşe geçti. İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

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