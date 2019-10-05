Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, en son kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,93 düşüşle 275,50 liradan işlem gördü. İşte 5 Ekim canlı ve güncel altın fiyatları