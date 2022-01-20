2022 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısı bugün gerçekleşti, Merkez Bankası Ocak ayı politika faizini saat 14.00'te açıkladı. Merkez Bankası poklitika faizinin yüzde 14'te sabit tutması üzerine en çok araştırılan şeylerden biri de 20 Ocak altın fiyatları oldu. Yatırımcılar ve birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilen altın fiyatları gündemde.

20 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI

20 Ocak Perşembe günü saat 17.15'te gram altın 794,91 liradan, çeyrek altın ise 1.295,47 liradan işlem gördü. İşte 20 Ocak Perşembe günü ata altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik gramı, yarım altın fiyatları canlı