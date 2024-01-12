Altında yükseliş başladı? İşte 12 Ocak Cuma son dakika altın fiyatları
Bir süredir altın fiyatları yatay seyrini koruyordu ancak bugün öğleden sonra altın fiyatları artmaya başladı. Anlık olarak gram altın 1.959 TL'den, çeyrek altın ise 3.135 TL'den işlem görüyor. İşte, canlı ve anlık altın tablosu ile 12 Ocak Cuma altın fiyatları...
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Altın fiyatları 12 Ocak Cuma... Altın haftaya piyasa değerini koruyarak başlamıştı. Şimdi de yükselmeye başlayan altın, alıcıların ilgisini çekiyor. Bugün öğleden sonra gram altın 1.959 TL'den, çeyrek altın ise 3.135 TL'den alıcı buluyor. İşte, canlı altın tablosu ile 12 Ocak Cuma altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.959,66
1.959,94
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.031,01
2.031,28
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.135,46
3.204,51
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.541,85
12.778,83
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.250,55
6.408,19
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.541,85
12.778,83
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.522,63
13.859,16
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.086,32
1.465,07
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.860,64
1.966,12