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        Haberler Ekonomi Altın SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Altında yükseliş başladı! Canlı altın tablosu ile 11 Ocak Perşembe 2024 bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş başladı? İşte 11 Ocak Perşembe son dakika altın fiyatları

        Bir süredir altın fiyatları yatay seyrini koruyordu ancak bugün öğleden sonra altın fiyatları artmaya başladı. Anlık olarak gram altın 1.959 TL'den, çeyrek altın ise 3.135 TL'den işlem görüyor. İşte, canlı ve anlık altın tablosu ile 11 Ocak Perşembe altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:47
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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