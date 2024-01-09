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        Haberler Ekonomi Altın Son dakika altın fiyatları: 9 Ocak Salı canlı altın fiyatları ile bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yatay seyir devam ediyor! İşte 9 Ocak Salı altın fiyatları

        Altın fiyatları 9 Ocak Salı günü yani bugün gün içerisinde altın altım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bugün gram altın 1.957 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.131 TL'den işlem görüyor. İşte, altın alış-satış tablosu ile 9 Ocak Salı canlı ve anlık altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 07:37 Güncelleme: 09.01.2024 - 07:37
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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