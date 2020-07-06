Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen verilerle cevap buluyor. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi. bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Son altın fiyatları ise şöyle: