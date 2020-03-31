Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini ancak görece azalan risk görünümünün altının ons fiyatında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti. Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. Son altın fiyatları haberimizde...