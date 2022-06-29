ALTIN FİYATLARI 29 Haziran Çarşambayani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatları aşağı yönlü seyrini bugün de sürdürü Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Haziran Pazar günü güncel altın fiyatları tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...