SON dakika altın fiyatları: 29 Ekim 2022 Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? Altın alış-satış fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

29 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri ekonomi takipçileri ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftanın piyasalara kapalı oldan Cumartesi gününde altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket gözlemleniyor. İşte detaylar...

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