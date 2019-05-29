Bugün altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelecek verilerle birlikte netlik kazanacak. Altın piyasasında, en düşük 249 bin 750 lira, en yüksek 251 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 250 bin 500 liradan tamamladı. Son altın fiyatları şöyle: