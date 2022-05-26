ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar, kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı beklenirken gözler altın fiyatlarında... Piyasalar faiz kararını beklerken "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte altın fiyatları alış - satış tablosu...

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