ALTIN FİYATLARI 18 Nisan Pazartesi gününe yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 935 lirayı aşarken çeyrek altın fiyatları bin 525 lirayı aştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları...

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