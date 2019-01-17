Altın uzmanları yurt içinde dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade ederek, bugün altının gram fiyatında 220 liranın destek, 225 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi. Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Brexit ve Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceği bildirildi. 17 Ocak güncel altın fiyatları haberimizde...