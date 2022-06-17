ALTIN FİYATLARI 16 Haziran Perşembe günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatları bin liranın üzerindeki seyrini bugün de sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Haziran Perşembe günü güncel altın fiyatları tablosu...

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