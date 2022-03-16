ALTIN FİYATLARI 16 Mart Çarşamba gününe değer artışıyla başladı. Gram altın 900 lirayı aştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için gram altın, çeyrek altın fiyatları, 22 ayar bilezik fiyatları ve Cumhuriyet altını fiyatları 16 Mart alış - satış tablosu...

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