Altın fiyatları haftasonu ne kadar? sorusu yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta çeyrek altın 227,02 liradan, cumhuriyet altını ise 1,525,00 liradan işlem gördü. Peki, güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 12 Ocak Altın fiyatları...