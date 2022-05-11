GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! FED Açık Piyasa Komitesi, 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına yükseltmesiyle birlikte 2000 yılından itibaren ilk kez 50 baz puanlık bir artırıma gidilmiş oldu. Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri ve jeopolitik riskler altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor. Dolar TL kurundaki dalgalanmaların ardından piyasalarda yukarı yönlü bir hareket gözlemlenirken 11 Mayıs güncel altın fiyatlarıaraştırılmaya başlandı.

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