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Altılı masa toplanıyor... Hükümet programı masada

Altılı masa Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplanıyor. Toplantıda hükümet programının ele alınması bekleniyor

Giriş: 05.01.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Altılı masa toplanıyor... Hükümet programı masada
HABERTURK.COM

Altılı masa liderleri Gelecek Partisi ev sahipliğinde bir araya geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya gelecek.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"nın saat 12.00'de başlaması bekleniyor.

HÜKÜMET PROGRAMI MASADA

Toplantıda, hükümet programının masaya yatırılması bekleniyor. Partilerde oluşturulan komisyonlarda yapılan çalışmalar ile dokuz ana başlıkta "Hukuk, adalet ve yargı", "Kamu yönetimi", "Şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele", "Ekonomi, finans ve istihdam", "Sektörel ve bölgesel konular", "Bilim ve teknoloji", "Eğitim ve öğretim", "Sosyal politikalar", "Dış politika, güvenlik, savunma" alanlarında programın taslak hali belirlendi.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için yasal düzenleme teklifi sonrası AK Parti'nin başörtüsü ve aile yapısını kapsayan Anayasa değişiklik teklifinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Altı liderin düzenlemeye nasıl yanıt vereceği görüşülecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Gelecek toplantıda ise altılım asanın Cumhurbaşkanı adayını görüşmesi bekleniyor.

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