Altan Öymen entübe edildi
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi. 93 yaşındaki Öymen 6 hafta önce akciğer ameliyatı olmuştu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle Şişli’de özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edildi.
Öymen'nin durumun stabil olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, CHP eski Genel Başkanı ve gazete yazarı Altan Öymen 6 hafta önce geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası Şişli’de bulunan özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.
93 yaşındaki Öymen’in tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.