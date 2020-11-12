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Son dakika haberler... Minik Alperen'i döverek öldüren caniyle ilgili flaş gelişme!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İlçede, birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cansız bedenini mezarlığa gömdüğü iddiasıyla tutuklanan 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer (38) ile küçük çocuğun annesi hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı

12.11.2020 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Alperen'in katiliyle ilgili flaş gelişme! - Haberler
Alperen'in katiliyle ilgili flaş gelişme!
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DHA

Olay, Pınarbaşı ilçesinde 15 Haziran'da meydana geldi. Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü.

DHA'nın haberine göre, 'yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafedeki mezarlığa gömdü.

Harun Sezer, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine gözaltına alınan anne Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

SAZLIKTA YAKALANDI

Anne Öner'in itirafı sonrası polis, 'Pis Abi' lakaplı şüpheli Harun Sezer'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu Sezer, 29 Haziran´da Çiftçi Sokak'ta bulunan metruk evin arkasındaki sazlıkta yakalandı.

Minik Alperen'in katili Harun Sezer

Sezer'in üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan anne Emel Öner

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Harun Sezer ve birlikte yaşadığı Emel Öner, 3 yaşındaki Alperen´in ölümü ile ilgili önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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