Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'ya bağlı Oberhausen kentinin Arndtstrasse bölgesinde çok sayıda insanı bıçakla yaralayan bir saldırgan, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Yerel medya WAZ'da yer alan habere göre, saldırıda yaralananlar kaldırıldıkları hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Saldırının terör saldırı olup olmadığı ve yaralananların sayısı henüz bilinmiyor.

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