Köln'de nargile krizi!

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Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, Almanya'nın Köln şehrindeki restoran işletmecilerinin şehirde açılan nargilecilere karşı ayaklandığı ifade edildi.

Köln'de yaygın bir şekilde açılan nargileciler, restoran sahiplerini endişelendiriyor. Bild'a konuşan restoran yetkilileri işletmelerini kapatmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Öte yandan kentteki nargileciler, yetkililer tarafından sürekli olarak denetleniyor. Son zamanlarda, güvenlik güçleri 17 işletmeyi kontrol etti, bunların 16’sı hakkında şikayet vardı. Yetkililer işletmelerde ödenmemiş tütün ürünleri veya uyuşturucu madde buldu.

Yetkililer, birçok nargilecinin kara para aklama işine girdiğini bu yüzden endişe yarattığını söyledi.