Almanya kısıtlamaları kaldırmayı planlıyor

Reuters

Koronavirüs vaka sayılarının hafifçe düşüşe geçtiği Almanya'da hükümet kısıtlamaları gevşetmeyi planlıyor.

Almanya'da son 24 saatte 76 bin 465 yeni koronavirüs vakası kaydedildi, vaka sayılarında geçen haftaya göre yüzde 20 düşüş kaydedildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve federal eyalet başkanları, olası esneme planlarını görüşmek üzere çarşamba günü toplanacak.

Reuters'ın edindiği taslak metne göre, alışverişe gidenlerin aşı kartını gösterme zorunluluğu kaldırılacak. Taslakta ayrıca kapalı alanlarda 20'ye kadar kişinin bir araya gelebileceği belirtildi.

Gevşemenin ikinci aşamasında ise, gece kulüpleri yeniden açılacak ve 4 Mart’tan itibaren aşısız vatandaşların restoranlara girmesine izin verilecek.

Kapalı alanlarda ve toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu ise kaldırılmayacak.