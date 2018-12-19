Almanya'da Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği dışından dönemselden yetenekli işçiye kadar işçi alımını öngören tasarıyı onayladı.

Belirli periyodlarda vize, şu anki şartlarda üniversite diploması istenirken, daha profesyonel konumlar için ise Almanca bilgisi şartı aranıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeier ve Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil (fotoğrafta), Federal Basın Merkezi'nde ortak basın açıklaması düzenleyerek, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini teşvik edecek yasa tasarısı basın mensuplarına tanıttı.