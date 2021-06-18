Almanya'dan seyahat kısıtlamasında yeni karar!

AA

Almanya 25 Haziran'dan itibaren turistik gezi ve ziyaretler için üçüncü ülkelere olan kısıtlamaları gevşetiyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde yaşayanlardan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşıları tam olanlar Almanya'ya turistik seyahatte bulunabilecek.

Almanya'nın bu kararı Türkiye'de yaşayan ve Biontech aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği anlamına geliyor.

Buna göre, yolcuların Almanya'ya girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekecek.

Ancak virüsün varyantının bulunduğu bölgelere veya ülkelere ise söz konusu kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek.