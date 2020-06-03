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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye yapılacak seyahatlare yönelik kısıtlamalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü, "Şu anda Türkiye ile görüşmeleri yürütüyoruz. Henüz sonucunu ne olacağını söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti, bu sabah saatlerinde Avrupa Birliği ve Schengen ülkeleri ile İngiltere'ye yönelik seyahat yasağının 15 Haziran'da kaldırılacağını açıklamıştı. Seyahat yasağının kaldırılacağı ülkeler arasında Türkiye yer almıyordu.