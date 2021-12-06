Almanya'da bakanlıkları üstlenecek isimler belli oldu

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Partinin (FDP) koalisyon protokolünde anlaşmasının ardından SPD'nin yeni hükümetteki bakanları belli oldu.
Yeni hükümette başbakanlık görevini üstelenecek Olaf Scholz, Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bakanlıkları üstlenecek isimleri açıkladı.
Buna göre, İçişleri ve Yurt Bakanlığına SPD Hessen Eyaleti Teşkilatı Başkanı Nancy Faeser getirilirken, Hubertus Heil, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak yerini koruyacak.
Böylelikle ülkenin ilk kadın İçişleri Bakanı olacak Faeser, tanıtımda yaptığı açıklamada, aşırı sağla mücadelenin kendisi için en önemli konu olacağını söyledi.
Mevcut hükümette Adalet Bakanlığını sürdüren Christine Lambrecht, yeni hükümette Savunma Bakanı, 2018'den beri Çevre Bakanlığı görevinde bulunan Svenja Schulze, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı olacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla merak edilen Sağlık Bakanlığı görevine de SPD milletvekili ve sağlık uzmanı Karl Lauterbach getirilecek.
İmar Bakanlığını ise 2019'da, Scholz ile SPD eş başkanlığı için aday olan Klara Geywitz üstlenecek.
Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevini de Wolfgang Schmidt yapacak.
Yeşiller Partisi ve FDP, daha önce bakanlıklara gelecek isimleri açıklamıştı.
Yeni hükümette, Dışişleri Bakanı Yeşiller Partisinin Eş Başkanı Annalena Baerbock, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı da diğer Eş Başkan Robert Habeck olacak.
Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığına Anne Spiegel, Çevre, Doğayı Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanlığına Steffi Lemke getirilirken, Cem Özdemir de Gıda ve Tarım Bakanlığı görevini üstlenecek.
Yeni hükümette FDP Genel Başkanı Christian Lindner Maliye Bakanı olarak görev yapacak. Ayrıca Adalet Bakanlığına Marco Buschmann, Ulaştırma ve Dijitalleşme Bakanlığına Volker Wissing, Eğitim ve Araştırma Bakanlığına da Bettina Stark-Watzinger getirilecek.
SPD ve FDP delegeleri, 3 parti arasında mutabakata varılan koalisyon protokolünü onayladı.
Yeşiller Partisi ise koalisyon protokolünü ve bakanlıklara getirilecek isimleri 120 binden fazla üyenin onayına sunuyor. Oylamanın sonucunun bugün açıklanması bekleniyor.
Partilerin koalisyon protokolünü onaylamasının ardından hükümette yer alacak partilerin renklerinden (kırmızı-sarı-yeşil) dolayı "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendirilen SPD-FDP-Yeşiller koalisyonunun kurulmasının yolu açılacak.
Koalisyon protokolüne resmi imzaların yarın atılması, Olaf Scholz'un da 8 Aralık'ta, Federal Meclis'te Başbakan seçilmesi planlanıyor.
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