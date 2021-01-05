Almanya'da can kaybı 35 bini aştı!

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 11 bin 897 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 787 bin 410’a yükseldiği bildirildi.
Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 944 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 35 bin 518’e ulaştığı aktarıldı. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana toplam 1 milyon 424 bin 700 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi. Ülkede aktif korona virüs vaka sayısının ise 327 bin 192 olduğu belirtildi. Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 760, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 3 bin 181 olarak açıklandı.
YAKLAŞIK 265 BİN KİŞİYE AŞI YAPILDI
Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık’tan bu yana 264 bin 952 kişiye aşı yapıldığı ifade edildi.
HALKIN ÇOĞUNLUĞU KARANTİNANIN UZATILMASI İSTİYOR
Salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 10 Ocak 2021'e kadar geçerli olması kararlaştırılan kısmi karantinanın uzatılmasını konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün 16 eyalet başbakanıyla görüşerek söz konusu süreyi 31 Ocak'a kadar uzatması planlanıyor.
YouGov kamuoyu araştırma enstitüsünün yaptığı bir ankette Almanların üçte ikisinin kısmi karantinanın 31 Ocak’a kadar devam etmesini istediği belirlendi. Araştırmada Almanların yüzde 41'inin karantina süresinin uzatılmasını isterken, yüzde 17’sinin ise önlemlerin hafifletilmesini ve yüzde 11'in de tüm kısıtlamaların kaldırılmasını istediği belirtildi.
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