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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Avrupa Birliği ülkeleri ile İngiltere, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn ve İsviçre için seyahat yasağını 15 Haziran'da kaldıracağını açıkladı.

Maas, yasağın kaldırılmasına rağmen 14 günlük karantina devredeyken İngiltere'ye seyahatin hükümetlerince önerilmediğini belirtirken, enfeksiyon oranlarının yükselmesi durumunda seyahat yasaklarının yeniden devreye girebileceğini söyledi.

Maas, AB dışında kalan ülkeler için Avrupa Birliği kararını bekleyeceklerini ve ardından konuyla ilgili bir karar alacaklarını ifade etti.